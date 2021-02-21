FM-трансмиттер ACV FMT-116B

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Трансмиттер
|AUX вход на перед. панели
|нет
|Наличие Bluetooth
|нет
|Наличие CD-проигрывателя
|нет
|Наличие DVD-проигрывателя
|нет
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Наличие usb-порта
|есть
|Наличие ТВ-тюнера
|нет
|Состояние товара
|новый
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