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FM-трансмиттер ACV FMT-114

Артикул: 307036
  • FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 1
  • FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 2
  • FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 3
  • FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 4
  • FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 5
  • FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 6
FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 1
FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 2
FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 3
FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 4
FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 5
FM-трансмиттер ACV FMT-114 - фото 6
350 руб. 
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Артикул: 307036
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендACV
Тип товараТрансмиттер
AUX вход на перед. панелинет
Наличие Bluetoothнет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие usb-портаесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Сенсорный дисплейнет
Тип дисплеямонохромный
Состояние товарановый
Длина, см18
Ширина, см13
Высота, см6
Вес, кг0.06
FM-трансмиттер, исполненный в классике жанра и имеющий лаконичный дизайн. Он позволит Вам наслаждаться любимой музыкой через USB и значительно расширит эксплуатационные возможности магнитолы. Отсутствие дисковода, SD-слота и разъема USB теперь не станут препятствием для прослушивания Play-листов и книг.


Теги товара: с usb


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Самовывоз невозможен
FM-трансмиттер ACV FMT-114 – стоимость товара 350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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