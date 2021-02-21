Сотейник Bollire BR-1011

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bollire
|Тип товара
|Сотейники
|Диаметр, см
|28
|Вес, кг
|0,5
|Материал корпуса
|кованый алюминий
|Внутреннее покрытие
|антипригарное
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|стекло
|Материал ручки (-ек)
|бакелит
|Съемная ручка
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
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