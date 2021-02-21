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Термос Diolex DXH-1200 1,2л

Артикул: 306797
Термос Diolex DXH-1200 1,2л
760 руб. 
970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306797
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендDiolex
Тип товараТермосы
Применениедля жидкости, для пищи
Объем, л1.2
Материал корпусанержавеющая сталь
Материал колбынержавеющая сталь
Сохранение температуры в часах12
Универсальный термос может использоваться как для хранения еды (первых и вторых блюд), так и для хранения напитков, что достигается благодаря специальной универсальной пробке. Универсальность пробки заключается в ее конструкции, которая состоит как бы из двух частей. Если открутить верхнюю часть пробки, то получится термос с узким горлом, а в случае выкручивания пробки полностью - термос с широким горлом. Пробка также оснащена кнопкой, благодаря которой можно наливать жидкость, не открывая пробки, что способствует сохранению температуры внутри. Широкое горло позволяет использовать термос для хранения пищи и легко мыть его после использования. Корпус термоса имеет защитное прозрачное покрытие. Термос имеет удобную ручку для переноски, в комплект также входит ремешок для переноса термоса на плече и дополнительная пластиковая чашка.


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Термос Diolex DXH-1200 1,2л - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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