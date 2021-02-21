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Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см

Артикул: 306775
  • Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 1
  • Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 2
  • Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 3
  • Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 4
  • Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 5
  • Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 6
Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 1
Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 2
Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 3
Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 4
Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 5
Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - фото 6
710 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306775
В наличии
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БрендKamille
Тип товараТочилки для ножей
Количество предметов в наборе1
Тип точилки: механическая. Материал: пластик, нержавеющая сталь, силикон. Размеры: 20.5*6*6.5см. Назначение: для ножей из стали. Виды точил: карбид-вольфрамовое для грубой заточки, керамическое для полировки. Антискользящее покрытие основания: есть. Цвет: черный/серебристый. Рекомендуется мыть вручную.


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Точилка для ножей Kamille 5700 20.5*6*6.5см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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