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Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см

Артикул: 306740
  • Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 1
  • Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 2
  • Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 3
  • Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 4
Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 1
Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 2
Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 3
Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - фото 4
1 740 руб. 
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Артикул: 306740
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараКухонная утварь
Материалнержавеющая сталь, бамбук
Особенностикрышка - дощечка без креплений
Типхлебницы и корзины для хлеба
Как известно «Хлеб всему голова» и важно относится к нему с уважением всегда, в том числе, это касается и места его непосредственного хранения. Чтобы продлить срок хлебной жизни, кто-то использует полиэтиленовые пакеты, кто-то - ящички шкафов, встречаются даже любители хранить хлеб в холодильнике или развешивать его в пакетах по дверным ручкам. Но самый надежный и проверенный способ хранения хлеба – это красивая и качественная хлебница, которая прекрасно впишется в Ваш кухонный интерьер


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Самовывоз невозможен
Хлебница Kamille КМ-1107 35*20*21,5см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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