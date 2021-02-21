Ковш Bollire BR-2101 1,6л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bollire
|Тип товара
|Объем, л
|1,6
|Высота, см
|9,5
|Диаметр, см
|16
|Вес, кг
|0,5
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь AISI 304
|Внутреннее покрытие
|нет
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|термостойкое стекло и нержавеющая сталь
|Материал ручки (-ек)
|нержавеющая сталь
|Слив
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
|Страна производства
|Китай
|Цвет
|стальной
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