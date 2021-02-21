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Мельница для специй Kamille КМ7024

Артикул: 306627
  • Мельница для специй Kamille КМ7024 - фото 1
  • Мельница для специй Kamille КМ7024 - фото 2
  • Мельница для специй Kamille КМ7024 - фото 3
Мельница для специй Kamille КМ7024 - фото 1
Мельница для специй Kamille КМ7024 - фото 2
Мельница для специй Kamille КМ7024 - фото 3
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306627
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараКухонные приборы
Типмельница для специй
Материалнержавеющая сталь
Мельница для специй Kamille KM7024 обязательно должна быть на вашей кухне, чтобы максимально быстро измельчать приправы и сразу же удобно добавлять их в блюда. Она простая в использовании, механизм становится понятным в первые же минуты после покупки. Так как корпус практически весь состоит из стекла, вы сможете легко заметить, когда специи заканчиваются. Боковые области разработаны из прочного металла. Который надежно удерживает конструкцию. Мельница легкая, вы будете тратить минимально времени и сил как на измельчение продукта, так и на уход за прибором.


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Самовывоз невозможен
Мельница для специй Kamille КМ7024 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 540 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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