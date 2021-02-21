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Кастрюля Bollire Milano, изготовленная из литого алюминия, оснащена крышкой. Благодаря толстым стенкам тепло равномерно распределяется по всей поверхности и долго сохраняется. Высокотехнологичное внешнее покрытие стенок и дна выполнено с эффектом мрамора. Крышка из жаропрочного стекла имеет бакелитовую удобную ручку. Кастрюля идеально подходит для приготовления восточного плова, овощей, риса, тушеной баранины, лагмана, в казане делают голубцы и фаршированные перцы, жаркое, мясо с овощами и многие другие блюда.

Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.