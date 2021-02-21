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Ковш с крышкой BOLLIRE BR-2301 - выполнен из нержавеющей стали AISI 201, что превращает процесс варки пищи в удовольствие. Внутреннее покрытие ковша Bollire с сатинированной полировкой корпуса и внутренней отметкой литража.

Ковш Bollire BR-2301 1,8л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.