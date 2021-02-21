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Мельница для специй Kamille 7020

Артикул: 306590
  • Мельница для специй Kamille 7020 - фото 1
  • Мельница для специй Kamille 7020 - фото 2
Мельница для специй Kamille 7020 - фото 1
Мельница для специй Kamille 7020 - фото 2
620 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306590
В наличии
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БрендKamille
Тип товараКухонные приборы
Типмельница для специй
Материалнержавеющая сталь, акрил, пластик
С помощью функциональной мельницы Вы сможете с легкостью завершить Ваше блюдо, добавив к нему свой темперамент и характер. Мельница без труда измельчает соль и перец, при этом сохраняя его аромат. Такая мельница станет идеальным дополнением при сервировке стола, а ее стильный дизайн подойдет к интерьеру любой кухни. Материал: акрил, нержавеющая сталь, керамический механизм Размеры, см: 22*5 Особенности: современный стильный дизайн исключительно безопасные материалы имеет две отдельные емкости не впитывает запахи оснащена керамическим жерновом, устойчивым к коррозии высокое качество помола удобная в использовании, благодаря своей цилиндрической форме легко поддается чистке


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Самовывоз невозможен
Мельница для специй Kamille 7020 - купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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