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Набор для вина Kamille КМ-7796

Артикул: 306581
Набор для вина Kamille КМ-7796
660 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306581
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараБар
Типнабор для вина
Материалнержавеющая сталь
Назначениедля вина
Если вы ищите правильный презент для мужчины, тем более если он ценитель вина, то набор сомелье в футляре станет прекрасным выбором в качестве сюрприза. Набор сомелье для вина из 5 элементов в оригинальном чехле.


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Самовывоз невозможен
Набор для вина Kamille КМ-7796 – стоимость товара 660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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