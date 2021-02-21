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Массажная накидка ZENET ZET-830

Артикул: 306454
  • Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 1
  • Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 2
  • Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 3
  • Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 4
  • Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 5
Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 1
Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 2
Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 3
Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 4
Массажная накидка ZENET ZET-830 - фото 5
9 020 руб. 
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+ 137 КэтКоинов
Артикул: 306454
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля бедер, для плеч, для спины, для талии
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см38
Длина, см70
Материалтекстиль
Функции и режимывибрация, прогрев
Ширина, см43
Вес, кг2.8
Массажная накидка ZENET ZET-830 гармонично будет смотреться на большинстве кресел. Накидку нужно подключать к сети 220 В. Несколько режимов работы достаточны для проведения массажа, способного расслабить уставшие мышцы. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная накидка ZENET ZET-830 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9020 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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