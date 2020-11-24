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Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S

(1)
Артикул: 306437
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  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 2
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 3
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 4
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 5
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 6
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 1
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 2
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 3
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 4
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 5
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - фото 6
3 590 руб. 

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Артикул: 306437
В наличии
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БрендGezatone
Тип товара
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.11.2020
Достоинства:
Хороший аппарат, удаляет мелкую грязь из пор, поры закрывает. Как правильно его использовать смотрите видео на ютюбе, объяснят лучше, чем в инструкции.

Недостатки:
При использовании заметно увеличилась сетка каптляров на носу. Это печалька.

Самовывоз невозможен
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 770S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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