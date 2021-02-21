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Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л

Артикул: 306358
  • Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - фото 1
  • Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - фото 2
  • Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - фото 3
Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - фото 1
Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - фото 2
Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - фото 3
515 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306358
В наличии
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Коллекция Viente
filter_noneТовар входит в коллекцию Viente

Коллекция Viente

БрендEsprado
Тип товараКухонная утварь
Материалтвердый фарфор
Особенностиможно использовать в СВЧ-печи, можно мыть в посудомоечной машине
Типсахарницы
Сахарница 345 мл из твердого фарфора.Упаковка: наклейка «Сахарница 345 мл из твердого фарфора», штрих-код на дне.На дне изделия штамп: «Esprado Porcelain» со знаками «использование в посудомоечной машине разрешено» и «использование в микроволновой печи разрешено».Внутренняя упаковка: подарочная цветная коробка, 1 штука в упаковке.Деколь как на эталонном образце.


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Самовывоз невозможен
Сахарница Esprado Viente VNTL34BE307 0,35л - по цене 515 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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