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Применение

а затем смыть водой

затем смойте

затем снимите маску

извлеките из упаковки маску и снимите с неё защитную плёнку. Хорошо зафиксируйте на очищенную кожу вокруг глаз и оставьте на 15-20 минут

используя лосьон Infusion-Eyes

нанесите маску на очищенную

нанести маску тонким слоем на сухую кожу под глазами. Оставить на 10-15 минут и тщательно смыть

нанести на очищенную и сухую кожу зоны под глазами

оставив для воздействия до 15 минут

остатки эссенции легкими движениями вбейте в кожу

приложите маску к глазам и зафиксируйте с помощью ушных петель

равномерно распределите. Оставьте для воздействия на 15-20 минут. Снимите маску

разорвите ушные петли вдоль линии перфорации

рекомендуется к использованию 1-2 раза в неделю на контур кожи вокруг глаз. Нанесите и оставьте маску на 15 минут