Мощные пылесосы

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Пылесос с аквафильтром

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Основной цвет

Дополнительный цвет

Тип уборки

Тип пылесборника

Емкость пылесборника

Регулятор мощности

нет

на рукоятке

на корпусе

Потребляемая мощность, Вт

Мощность всасывания, Вт

Труба всасывания

Уровень шума, дБ

Функции и особенности

эргономичная ручка для переноски

шланг поворачивающийся на 360°

функция очистки и ароматизации воздуха

фильтр EZClean Cyclone на рукоятке

уровень задержания пыли класса А

управление мощностью на рукоятке

уборка с мешком

уборка без мешка

система блокировки при отсутствии мешка

ручка для переноски

регулятор мощности на корпусе

регулировка всасывание на ручке

работа на выдув

поворот шланга на 360

очистка и увлажнение воздуха

насадка для очистки матрасов

мягкая насадка-кисточка для мебели

место для хранения насадок

крепление принадлежностей на ручке

индикатор заполнения пылесборника / автоматическое сматывание шнура / фильтр тонкой очистки / ножной вкл./выкл. / вертикальная парковка / место для хранения насадок

защита от перегрева

емкость для чистой воды 4 л

емкость для грязной воды 6 л

гнезда в корпусе пылесоса для хранения часто используемых насадок

2 положения парковки: горизонтально и вертикально

2 в 1 вертикальный и компактный

Комплектация

1.9 м

2 в 1 (щелевая

2 в 1 щелевая и мебельная насадка

2 в 1 щелевая и пылевая насадка

2 м

3 малых насадки: щелевая насадка

52-82 см

PowerBrush

Автоматическая пол/ковер

Адаптер питания перем. тока

Встроенная щетка

Комбинированная насадка

Концентрат ProTex

Маленькая насадка

Мини-насадка Турбо

Мини-турбощетка Tangle Free

Насадка 2 в 1

Насадка TriActive Turbo

Насадка для мягкой мебели

Насадка для паркета

Насадка для пола и ковров

Насадка минитурбощетка

Насадка с функцией всасывания 180°

Насадка щелевая

Насадка-щетка

Настенная док-станция

Подвижная насадка для уборки твердых покрытий

Турбощетка с щетинками из углеродного волокна

Универсальная автоматическая насадка

ЩЕТКА PET BRUSH

Щелевая

Щелевая насадка

адаптер для гладких поверхностей

база для зарядки

блок питания

большая моющая насадка для ковров и сбора жидкости

бумажный пылесборник

бумажный фильтр-пакет

всасывающий шланг

встроенная щетка

гарантийный талон

гибкий шланг

гофрированный шланг

двухрежимная насадка для пола

для влажной уборки

для влажной уборки мебели

для влажной уборки паркета и ламината AQUA Stealth

для мебели

для мебели/щелеваяь)

для мытья мягкой мебели

для мягкой мебели

для мягкой мебели с ниткоснимателем

для мягкой мебели с ниткоснимателем / кисточка / пол/ковёр / щелевая

для паркета

для пола

для пола и ковров

для прочистки сифонов

для сухой уборки паркета из натурального волоса

для чистки ковров и полов с твердым покрытием

документация

зарядное устройство

инструкция

инструкция на русском языке

кейс для аксессуаров

клипса для фиксации трубки

комбинированная

комбинированная для пыли

комбинированная насадка (щетка+щелевая)

комбинированная насадка ковер/пол

комбинированная насадка пол/ковер

комбинированная щетка

комплект насадок

комплект насадок (пол/ковер

комплкт насадок

концентрат для ковров и мягкой мебели

крепление для аксессуаров

круглая насадка для мебели с мягким ворсом

малая

малая щетка

маленькая

маленькая моющая насадка

маленькая моющая насадка для мебельной обивки

маленькая щетка

мебельная

мебельная насадка

металлическая телескопическая труба

металлическая телескопическая трубка

металлическая щетка пол/ковер

мешок для сбора пыли

мини-насадки х3 шт

моющая насадка

моющая насадка для ковров с адаптером для гладких поверхностей

моющая насадка для ковров с адаптером для твердых поверхностей

моющая насадка для мягкой мебели

моющая с напорным шлангом

моющийся HEPA-13 фильтр

моющийся фильтр HEPA-13

моющийся фильтр для защиты двигателя

набор насадок

напольная насадка

насадка

насадка - Комбинированная насадка пол/ковер

насадка 2 в 1

насадка 2 в 1 для уборки труднодоступных мест и мягкой мебели

насадка для влажной и сухой уборки

насадка для влажной уборки

насадка для влажной уборки ковров

насадка для деликатных поверхностей

насадка для ковра

насадка для мебели

насадка для мебели с мягким ворсом

насадка для мойки окон

насадка для мягких поверхностей

насадка для мягкой мебели

насадка для обивки

насадка для обивки мягкой мебели

насадка для очистки матрасов

насадка для паркета

насадка для пола

насадка для пола и ковров

насадка для сбора жидкости

насадка для твердых покрытий

насадка для удаления пыли при сверлении

насадка для чистки мебели

насадка для чистки текстиля

насадка для чистки текстиля и тканевой обивки мебели

насадка ковер пол

насадка ковер/пол

насадка пол/ковер

насадка универсальная

насадка щелевая

насадка-кисточка

насадка-кисточка для мебели

насадка-кисть для мебели

насадка-щетка

насадки

насадки - Щелевая насадка

насадки - ворсовая щетка

насадки - для мытья ковров/полов

насадки - комбинированная насадка пол/ковер

насадки - насадка пол/ковер

насадки - пол/ковер

насадки - пол/ковёр MultiClean

насадки - щелевая насадка

насадки - щетка для удаления пыли

насадки пол/ковер

насадки: для мебели

насадки: для пола ковров

насадки: пол/ковер

насадки: пол/ковер AeroPro Silent

насадки: пол/ковёр

насадки: распыляющая с адаптером для гладких поверхностей

насадки: узкая

насадки: универсальная переключаемая для сухой уборки

основная насадка

паркетная

паркетная насадка

паркетная щетка

патронный фильтр

переключаемая насадка для сухой уборки

пол/ковер

пол/ковёр

пол/ковёр TriActive+

пылесос

распылительная для мягкой мебели

распылительная для мягкой мебели с напорным шлангом

распылительная насадка для влажной уборки ковров

распылительная насадка для мягкой мебели с напорным шлангом

резервуар - смесительная камера аквафильтра

роликовая насадка

салфетка для влажной уборки паркета

скребок

сменные насадки

сменный пылесборник x 1 шт.

сменный пылесборник x4 шт.

составные трубки x 2 шт.

сочлененная щетка

съемная ручка

телескопическая труба

телескопическая труба 58-92 см

телескопическая трубка

тканевых обивок мебели(прямоугольная)

турбо щётка в комплекте

турбо-щётка для глубокой очистки ковровых покрытий

турбощетка

турбощетка в комплекте

турбощетка в комплекте / фильтр тонкой очистки

турбощетка в комплекте/фильтр тонкой очистки

турбощётка для глубокой очистки ковровых покрытий

удлиненная щелевая насадка

удлинительная трубка

удлинительная щелевая насадка

удлинительные трубки

узкая

узкая насадка

универсальная

универсальная насадка

универсальная насадка ковер-пол со специальным отделителем

универсальная щетка

универсальная щетка «пол/ковер»

универсальная щетка ковер/пол

универсальная щётка пол/ковёр с высокой мощностью всасывания Super Air Flow Brush

универсальная щётка пол/ковёр с высокоэффективной мощностью всасывания Super AirFlow floor brush

упаковка

фильтр

фильтр HEPA 12

фильтр из вспененного материала

фильтр тонкой очистки

широкая насадка

шланг

шланг для сухой уборки стандартный

шланг для сухой уборки стандартный с ручкой и защелкой

шланг с регулятором воздушного потока

шланги для сухой уборки и подачи моющего раствора

щелевая

щелевая длинои? 220 мм

щелевая для пыли

щелевая насадка

щелевая насадка 2 в 1

щелевая насадка «2 в 1»

щелевая удлиненная 360мм

щетка

щетка 2 в 1 (для пыли и щелевая)

щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)

щетка для мебели

щетка для мягкой мебели

щетка для пола

щетка для пыли

щетка для пыли)

щетка для твердых поверхностей

щетка для уборки шерсти домашних животных

щетка мини-турбо