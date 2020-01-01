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Количество автоматических программ

Материал корпуса

Материал чаши

Объем чаши, л

Основной цвет

Покрытие чаши

Технология су вид

Тип нагрева

Тип управления

Управление с мобильного устройства

Функция мультиповар

Комплектация

подставка для приготовления на пару

мерная чашка и специальные ложки для супа и риса

корзина для приготовления на пару

контейнер для приготовления на пару

контейнер для варки на пару

емкость для приготовления на пару

Прочее

4-х уровневая система защиты: термопредохранитель

7 встроенных уровней защиты

8 скоростей для смешивания

cенсорная панель управления: всегда чистые и четкие кнопки встроенный термостат - защита от перегрева

scale inside technology - автоматическое определение веса ингредиентов в чаше

взбивания

времени работы и программы приготовления

выбор типа продукта: мясо

выгравированная шкала для воды в чаше

два сенсора для точного контроля температуры

дисплей для установки и контроля таймера

запорный клапан

защита от детей

защита от перегрева

защита от поражения током

зеленая подсветка экрана - комфортная для глаз и более заметная в темноте

избыточного давления

измельчения

изменение температуры во время работы

клапан выпуска пара

книга рецептов в комплекте

ненагревающиеся ручки на верхнем корпусе,

нескользящее основание.

нескользящие ножки

овощи,

от избыточного давления

отключение звуковых сигналов

отложенный старт

поддержание тепла

предварительное отключение автоподогрева

приготовления пюре и гомогенизации. можно мыть в посудомоечной машине двойная система блокировки: остановка работы при открытии крышки

прозрачная съемная крышка

птица

регулировка времени приготовления

ручная регулировка температуры

стерилизация посуды

технология twist dial - многофункциональный дисковый манипулятор.

фиксация чаши при закрытой крышке

часы

чаша с 2-х слойным антипригарным покрытием со шкалой и стальной корпус из собственной марки стали steel tech