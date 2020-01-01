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Прочее

чайник из высококачественной нержавеющей стали с винтажными акцентами.

съёмный фильтр от накипи/ отсек для хранения шнура

можно использовать в домах со слабой проводкой

автоотключение при снятии с подставки

Мощность, Вт

Заварочный чайник

Дополнительные функции

предупреждение о необходимости очистки от накипи

отключение при снятии с подставки

нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10

защита от включения без воды

автоотключение при снятии с подставки

автоотключение при закипании или снятии с базы

Защита

4 способа защиты - при закипании воды

автовыключение

автоматическое выключение

автоматическое отключение: без воды

автооключение

автоотключение после закипания

автоотключение при закипании

автоотключение при закипании и отсутствии воды

автоотключение при кипении

автоотключение при отсутствии воды

автоотключение при подъеме чайника

автоотключение при снятии с подставки,

блокировка включение без воды

блокировка включения без воды

блокировка крышки

блокировка крышки / блокировка включения без воды

защита от включения без воды

защита от включения при открытой крышке

защита от выкипания

защита от перегрева

защита от перегрева и включения без воды

защита от перегрева.

защита от перегрева:

защита от поражения электрическим током

защита от протекания

защита при закипании

отключение при закипании

отключение при открытой крышке

отключение при отсутствии воды

отключение при снятии

отключение при снятии с подставки

открытой крышке

отсутствие воды

при включении чайника без воды

при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы

при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.

при закипании

при отсутствии воды

при подъеме чайника с базы и когда открыта крышка.

при снятии