Домашнее отбеливание зубов

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Перед первым применением пасты следует плотно прикрутить к тюбику вместо колпачка LED-акселератор. Особый свет LED-акселератора активирует молекулы ActiluX и отбеливающий эффект значительно увеличивается. Небольшое количество пасты нанести на зубную щетку

в теч

отделите полоски от защитного слоя. Липкой стороной приложите полоски к зубам. Оставьте полоски на 30 минут на зубах

после – удалите. Полоски необходимо использовать ежедневно. Держать на зубах в течение 30 минут.

почистить зубы абразивной пастой (рекомендована к использованию зубная паста «GLOBAL WHITE Daily Whitening Toothpaste»). Ввести ретрактор в полость рта и изолировать слизистую губ и щек. Гель можно использовать: С помощью микрощеточки нанести ровным слоем гель на всю поверхность зубов. Удалить лишний гель с десен ватной палочкой. Оставить гель на зубах на 7 минут. При сильном налете возможно увеличение времени использования до 10-15минут. Прополоскать рот водой. Использовать 2 раза в день

прополоскать рот водой. Для достижения максимального результата использовать 2-3 раза в день после еды.

с помощью мягкого наконечника нанесите гель на эмаль. Рекомендовано применять 2- раза в день.