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Вес, г

Время работы, дней

Длина провода, м

Интерфейс подключения

Источник питания мыши

Количество клавиш

Назначение

для ноутбука , для настольного компьютера

Особенности

1000/1600 dpi

16 КБ встроенной памяти

256 возможных вариантов настройки веса и баланса

3D-акселерометр

4 уровня регулирования энергосбережения. Мышь переходит в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Нескользящая поверхность корпуса. Обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки. Жизненный цикл кнопок. Высокое качество обеспечивает более 5 миллионов кликов.

4 цвета подсветки: синий

48 Кб встроенной памяти

4D-колесо поддерживает прокрутку в вертикальной и горизонтальной проекции

5 грамм

5 наборов тефлоновых ножек

5 программируемых кнопок

5 режимов разрешения

5 режимов разрешения с цветным индикатором

6 режимов разрешения с цветным индикатором

6 режимов разрешения с цветным индикатором: от 600 до 3600 dpi

6-ти цветная LED подсветка

64 Кб встроенной памяти

64 Кб встроенной памяти для сохранения настроек при программировании кнопок мыши

7 цветов RGB подсветки

7 цветов подсветки

8 грузиков по 4 г каждый

800/1200/1600 dpi

800/1800/2400/3200 dpi

RGB подсветка

RGB-подсветка

RGB-подсветка с индивидуальной настройкой каждого светодиода

yовый сенсор TrueMove3 обеспечивает честное разрешение 1 к 1 и максимальную точность движения при минимальных задержках. Поддерживает PrismSync. Боковые вставки из силикона.

Встроенная память

Назначение макросов

Сomfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки

автоматическое подавление отдачи в шутерах

бесшумная мышь

бесшумное нажатие клавиш

быстрая зарядка в течение одной минуты обеспечивает до трех часов работы устройства

в комплекте манипулятор типа мышь и коврик

в корпусе мыши находится специальный картридж

вертикальная

вертикально разработанная мышь предотвращает чрезмерное напряжение и боль в плече и запястье

включая стекло и лёд

включение/выключение устройства

возможность записи макросов «НА ЛЕТУ»

возможность записи макросов НА ЛЕТУ

возможность работы на любой поверхности

возможность работы на стекле

возможность установки до 16 функций на правую кнопку

восемь программируемых кнопо

время отклика 0,2 мс

встроенная память

встроенная память 160 Кб

встроенная память 16КБ

встроенная память для сохранения конфигурации мыши

выключение экрана/выход

высококачественные переключатели Omron с ресурсом в 50 млн. нажатий

высокоточное отслеживание по технологии Darkfield

гироскоп

датчик Pixart 3389

датчик: 3D-акселерометр и гироскоп

для левой и правой руки

для левой руки

для любой поверхности

для правой и левой ркуи

для правой и левой руки

для правой руки

для правой руки и левой руки

загрузка скриптов во встроенную память

зарядка USB-C

зарядка аккумуляторов внутри устройства

изменение чувствительности сенсора кнопкой

изменяемая геометрия корпуса

индикатор зарядки на корпусе

интеллектуальное управление энергопотреблением активирует режим ожидания

кабель с оплеткой

кабель с разъемами Micro-USB/USB для зарядки

кнопка «Тройной клик»

кнопка «Тройной клик» с функцией «3хFire» позволяет сделать сразу три выстрела одним нажатием

кнопка смены разрешения

когда он не используется

количество снимков в секунду - 6500

количество снимков в секунду - 6666

который вмещает до 7 грузиков общим весом 19

красный

лазерная указка

лазерный указатель

максимально точное определение высоты отрыва

металлические ножки

механические переключатели с гарантированным ресурсом 60 млн кликов

миниатюрный ресивер Pico

многоцветная подсветка (пульсация с цветовым переливом).

настраиваемое время отклика от 3 до 30 мс

независимые зоны RGB-подсветки

неоновая подсветка

номинальное значение: 1000 точек на дюйм

одна кнопка - 16 функций

одновременно подключает до 3 устройств и легко переключается между ними

оптическая

оптическая светодиодная

оптическая светодиодная

отсоединяемый кабель для зарядки и передачи данных

переключатель DPI для регулировки скорости указателя.

переключение систем

переливающаяся подсветкам

под левую руку и два универсальные варианта

поддержка MacOS

подключение к компьютеру:USB (приемник) + Bluetooth.

подсветка

позолоченный USB-коннектор

покрытие Soft Rubber Skin

покрытие корпуса soft-touch

полноцветная светодиодная подсветка ASUS Aura Sync

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программирование кнопок

прорезиненное покрытие

прорезиненные боковые поверхности

прорезиненные вставки

прочная оплетка кабеля

работа на любых поверхностях

работает на любой поверхности

работает на любой поверхности

работает практически на любой поверхности

разноцветная подсветка

разные цвета подсветки

разрешение регулируется 600/1000/1600 dpi

регулировка оптического разрешения 100-4000 DPI

регулируемое время отклика

регулируемое разрешение сенсора в пределах 800-3200 dpi

регулируемый 4-х уровневый режим энергосбережения. Переход в спящий режим через 0,2 с бездействия мышки. Мягкие антискользящие резиновые накладки устройства обеспечивают абсолютный комфорт при работе как правой

регулятор громкости на проводе

режим полного экрана

ресурс кнопок 20 000 000 нажатий

розовый

рулетка для сматывания провода

с режимом пульсации

светодиодная RGB-подсветка с индивидуальной настройкой и 4 уровня яркости

сенсорная область прокрутки

сенсорный скролл

сканер отпечатков пальцев

скорость отклика 1 мс

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смена разрешения мыши во время игры 600/800/1200/1600/2000/3600dpi

сочетает мощность оптического датчика с точностью лазерного

специальное покрытие корпуса - soft touch

специальное покрытие корпуса soft touch

так и левой рукой. Жизненный цикл более 5 миллионов кликов. Выключатель питания. Кнопка выключения на задней панели делает эту беспроводную мышь идеальным спутником в дороге.

тачпад

технология V-Track

технология «Абсолютный контроль курсора»

технология оптического сенсора Bluetrack

трехцветная подсветка (медленная пульсация)

тройной клик

универсальная форма

ускорение до 15 G

ускорение до 20 G

ускорение до 30 G

ферритовый фильтр помех,

фиолетовый

функция Logitech Flow позволяет управлять двумя компьютерами одновременно

функция «Волшебный карандаш»

функция мыши

четыре сменные крышки для настройки формы – под правую руку

чувствительность (минимальное и максимальное значения): от 200 до 4000 точек на дюйм (регулируется с шагом 50 точек на дюйм)