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NVS и т.д.).

NVS и т.д.)

NVS и т. д.)

Разрешение

Скорость передачи видео

Форматы сжатия видео

Беспроводные интерфейсы

ИК подсветка

нет

есть

Количество камер

Количество каналов

Микрофон

нет

есть

Особенности

1 SATA HDD до 6ТБ

48° (по вертикали)

Android

DIP переключатель форматов

Linux

MD

Mac OS X

PIR-датчик

Smart ИК

Smart видеоаналитика

Smart-функции

Windows

Windows 10

Windows 7

Windows 7 Professional

Windows 8

iOS

антивандальная защита IK10

зеркалирование

Автоматическое слежение за объектом

Антисаботаж

На жесткий диск HDD

ОС Android

Обнаружение лиц

По сети

активное сдерживание: сирена 110 дБ

антивандальная

антивандальная защита

антивандальная защита IK10

аутентификация RTSP

аутентификация пользователя

безотказная работа тревоги при превышении порога температур

в комплекте 3 шт.

видеодетектор движения(VMD)

водяной знак

возможность сохранить отдельные кадры и целые записи с диска на USB

вручную

встроенная сирена 100 Дб

выбор резервного копирования

выбор следующего/предыдущего файла

выбор следующей/предыдущей камеры

грозозащита до 6000 В

грозозащита по стандарту TVS 4000В

запись в облако

запись по событию

запись с разрешением до 8Мп

защита ARP

карта памяти microSD объем до 128 Гб

компенсация задней засветки

локальное хранение Micro SD до 256 Гб

материал корпуса - алюминий

материал корпуса - металл

материал корпуса - металл/пластик

материал корпуса - пластик

мегапиксельный видеосигнал без компрессии на расстояние до 500 метров

металлический корпус

мобильные платформы IOS

на весь экран

настольная

непрерывный режим)

облачное хранение

облачный сервис

облачный сервис imou

обнаружение несанкционированных действий

обнаружение пересечения линии

обнаружение транспортных средств

обнаружение человеческих фигур

операционная система Linux

остановка

пауза

перемотка

питание от кабеля и от адаптера питания

по расписанию

по расписанию (обычный

по сети

по тревоге

поворотная

поддержка Linux

поддержка WDR

поддержка iOS

поддержка мобильных устройств Android

политика доступа

постоянный

потребляемый ток 500 мА

приоритетный режим записи: запись вручную - запись по сигналу тревоги - запись при детекции движения - запись по расписанию

прожектор

работа с iOS

разрешение от 3072x1728 до 160x90

режим записи - вручную

режимы записи - по расписанию

резевное копирование на USB накопитель

резервное копирование на USB накопитель

ручной

сигнализация о постороннем вмешательстве

слот для карт памяти

стоп

стробоскоп и аудио тревога

тревожный вход/выход

угол обзора 103 град.

угол обзора 103.6 град.

угол обзора 87° (по горизонтали)

угол обзора видеокамеры по горизонтали 91 град.

угол обзора по горизонтали - 101 град.

угол обзора по горизонтали - 104 град.

угол обзора по диагонали - 115°

угол обзора по диагонали - 122°

угол обзора: 112.7 град.

удаленное управление поворотом камеры

ускоренное/замедленное воспроизведение

установка - настенная

установка - потолочная

фильтр IP-адресов

функции воспроизведения - воспроизведение

функция распознавания лиц

цифровое увеличение

цифровое шумоподавление 2 DNR

цифровое шумоподавление 2D DNR

цифровое шумоподавление 3D DNR

шумовое подавление - 2D DNR

шумовое подавление - 2D/3D DNR

шумовое подавление - 3D DNR