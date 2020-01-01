IP-камеры видеонаблюдения

3G 3G/4G 4G 802.1X 802.1x 802.3x Показать еще... ANR ARP Alarm Server Bonjour Bonjour. CGI CIFS CIFS) CIFS/SMB CIFS/SMB,SMTP DDNS DDNS-клиент DHCP DHCP,DNS,DDNS DHCP,HTTP,IPv4,P2P,RTP,TCP,UDP DHCP-клиент DNS DNS,PPPOE,DDNS,FTP DNS-клиент DVR DynDNS EZVIZ Cloud P2P FTP FTP-клиент Genetec HIK Cloud P2P HIK Cloud P2P. HTTP HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif 2.6,RTSP,RTCP HTTP-сервер HTTP. HTTP/HTTPS HTTPS HTTPS (TLS HTTPS,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP,DHCP,DNS,DDNS HTTPS. HTTPSa HTTPs HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,IGMP,NTP,DHCP,DNS,DDNS Hik-Cloud P2P Hik-Connect Hik-connect Cloud P2P ICMP ICMP,DNS IEEE 802.1X IEEE802.11 b/g/n IEEE802.11b/g/n IGMP IP IP Filter IP Search IP Search (поддерживает IP-видеокамеры Dahua IP Search(Support Dahua IP camera IP-фильтр IPV4 IPv4 IPv4. IGMP. ICMP. ARP. TCP. UDP. DHCP. RTP. RTSP. RTCP. DNS. DDNS. NTP. FTP. UPnP. HTTP. HTTPS. SMTP. SSL. QoS IPv4/ IPv6 IPv4/IPv6 IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP IPv4/v6 IPv6 IPv6 USGv6 IP Filter IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x. IP Search(Support Dahua IP camera LLDP MQTT Milestone Mulcast Multicast Multicast. NAS (NFS NFS NTCIP NTP NTP,DHCP NTP,RTSP NTP-клиент (D-Link) NVS NVS ) NVS and etc.) NVS и т. д.) NVS и т.д.) NVS и т.д.). NVS) ONVIF ONVIF 2.6 ONVIF. Onvif2.6 P2P P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera P2P. PPPOE PPPoE PPPoE,DDNS PPPoе QoS QoS Layer 3 DiffServ QoS,UPnP Qos R T S P RTCP RTMP RTMP. RTP RTP/RTSP/RTCP RTSP SADP SFTP SMB SMTP SMTP,FTP SMTP,IGMP,NTP SMTP-клиент SNMP SNMP v1 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II) SNMP v1/v2c/v3(MIB-II) SNMP Совместимость ONVIF (профиль S SNMP. SOCKS SRTP SSH SSL SSL/TLS SSL/TLS. SSL/TLSa Samba-клиент TCP TCP/IP TCP/IP,TCP TCP/IP. TLS TLSa U D P U P n P UDP UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP UPNP UPnP UPnP port forwarding UPnP,Onvif 2.6 UPnP-TM UPnPSNMP UPnPTM UPnP® UPnP™ V6 Wi-Fi disable SSL v3) etc.) iSCSI v2c v3 (MIB-II) v6 Соответствие ONVIF Фильтрация IP-адресов поиск IP (поддержка Dahua IP-камеры поиск по IP поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua поиск по IP (поддержка IP-видеокамеры Dahua профиль G) сервер сигнализации так далее.) центр сигнализации Свернуть