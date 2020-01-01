Стоимость

Группы товаров

Бренды

Аккумулятор

В комплекте

щеточка для чувствительной кожи / зарядное устройство / комплект насадок для эпилятора / насадка-спонж / щеточка для нормальной кожи / прибор для чистки лица / щеточка для пилинга / щетка для чистки лица / косметичка / эпилятор

Использование с применением пены

Количество пинцетов

Минимальная длина волос для эпиляции

Назначение

Насадки

двойная насадка для зоны бикини / насадка для пилинга / насадка для ухода за стопами ног / насадка для эпиляции рук и ног / насадка для деликатной эпиляции / насадка-гребень / бритвенная насадка с триммером

массажер / насадка-ограничитель / насадка для пиллинга

массажная насадка / эпиляционная головка / насадка для деликатных зон

насадка бритва / для деликатных зон

насадка для бритья

насадка для точечного удаления волос / насадка для делликатных зон / насадка для пиллинга / насадка триммер / эпиляционная головка / гребень

насадка для эпиляции рук и ног / насадка для деликатной эпиляции

насадка для эпиляции рук и ног / насадка для деликатной эпиляции / насадка-триммер / насадка-гребень

насадка для эпиляции рук и ног / насадка для деликатной эпиляции / насадка-триммер / насадка-гребень / насадка для ухода за стопами ног / бритвенная насадка

нет

эпилятор / щеточка для глубокого пилинга / щеточка для мягкого пилинга / насадка для близкого контакта с кожей / насадка для деликатной эпиляции / насадка-триммер / эпилирующая головка с подвижным валиком / бритвенная головка / насадка для глубокого массажа

эпиляционная головка

эпиляционная головка / массажер

эпиляционная головка / массажер / насадка триммер

эпиляционная головка / массажер / насадка-ограничитель

эпиляционная головка / массажер / насадка-ограничитель / насадка триммер