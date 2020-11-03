Комплект ламп Clearlight HB3 12V-65W WhiteLight (2 шт.) ML9005WL

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|Официальная гарантия производителя — Гарантия сервисного центра производителя
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Clearlight
|Тип товара
|Комплект ламп
|Мощность, Вт
|65
|Цоколь
|HB3
|Длина, см
|11,5
|Ресурс часов
|1000
|Ширина, см
|9
|Высота, см
|5
|Вес, кг
|0,122
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