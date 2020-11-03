Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер L (жёлтый)

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Майка для похудения
|Материал
|полистер, нейлон, неопрен
|Размер
|L
|Цвет
|жёлтый
Майка для похудения "BODY SHAPER" с эффектом сауны используется для моделирования верхней части тела, вывода токсинов, избавления от лишних складок и килограммов за счет обильного потоотделения. Носите майку "BODY SHAPER" каждый день и наслаждайтесь тем, как ненавистные килограммы тают на глазах. Майка изготовлена из инновационной ткани, которая стимулирует интенсивное потоотделение, сжигая калории на спине, боках, груди, животе и выводя вместе с потом все токсины. Нижний слой материала усиливает потоотделение, а наружный – оставляет одежду сухой. Наденьте майку, расправьте её по фигуре и занимайтесь повседневными делами. В прохладную погоду надевайте поверх неё любую одежду. Физические упражнения ускорят моделирующий эффект майки.
Материал: 70% неопрена, 15% нейлона, 15% полиэстера.
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