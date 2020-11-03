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Шапочка для плавания ткань Lucra SM однотон Голубой

Артикул: 96926
Шапочка для плавания ткань Lucra SM однотон Голубой
340 руб. 
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Артикул: 96926
В наличии
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БрендSM
Тип товараШапочка для плавания
Цветголубой
Материалткань прорезиненная
Для плавания в бассейне. Сшита из ткани с прорезиненным покрытием внешней поверхности. Подходит для чувствительных волос. Создает комфортное ощущение и защищает волосы от намокания.


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Самовывоз невозможен
Шапочка для плавания ткань Lucra SM однотон Голубой - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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