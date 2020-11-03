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Очки для плавания Indigo G1800/1804 (антиф силикон) Синий

Артикул: 96761
Очки для плавания Indigo G1800/1804 (антиф силикон) Синий
470 руб. 
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Артикул: 96761
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараОчки для плавания
Цветсиний
Материалсиликон
Материалполикарбонат
Дополнительнолинзы поликарбонатные
Дополнительноантифоговое покрытие
Для плавания. Мягкие, гибкие. Двойной регулируемый ремешок. Подходят для частых длительных тренировок. Литое соединение переносицы.


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Очки для плавания Indigo G1800/1804 (антиф силикон) Синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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