Ящик Plano 6134 с 3х уровневой системой хранения приманок, 29-39 отсеков

Ящик Plano 6134 с 3х уровневой системой выполнен из высокопрочного легкого и безопасного пластического материала, с фурнитурой из нержавеющей латуни и предназначен для длительного хранения и транспортировки рыболовных снастей (в том числе и для силиконовых приманок). Боковые гнезда для инструментов и приманок. Две секции вверху ящика для хранения часто используемых снастей с прозрачными крышками DuraView™. Большой ящик с тремя лотками.