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Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum

Артикул: 96450
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  • Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 6
  • Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 7
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 1
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 2
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 3
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 4
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 5
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 6
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum - фото 7
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 96450
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БрендLimit
Тип товараСумка
Габаритные размеры, см42х28х11
Материалводонепроницаемая ткань 600D
Дополнительнов комплекте 2 коробки размера 3700.

Описание

Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum (46006-LK) – профессиональный подход к экипировке рыболова, включающий совмещение практичности, функциональности и долговечности. Удобная фиксация сумки на корпусе производится за счет плечевого ремня, имеющего подкладку. Мягкий ремень с возможностью регулировки положения сумки обеспечивает максимально комфортное расположение изделия. Многочисленные карманы, которыми оснащена модель сумки Rapala Sling Bag, позволяют удобно разместить все принадлежности и личные вещи.

Основной отсек сумки включает два отделения, разделенных между собой. Каждый из них вмещает коробку для принадлежностей серии 3600. Данные коробки поставляются вместе с сумкой в комплекте. Наличие липучек на боксах для приманок существенно облегчает процесс пользования изделием, исключая возможность выскальзывания коробки. При открытии любого из отделений передней части сумки происходит его трансформация в компактную полку, на которой расположены все необходимые принадлежности. Внутренний отсек сумки Rapala Sling Bag имеет дополнительный сетчатый карман на молнии для аккуратного размещения личных вещей.



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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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