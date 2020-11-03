Рюкзак Rapala Limited 3-in-1 Combo Bag

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Rapala
|Тип товара
|Рюкзак
|Цвет
|серый
|Светоотражающие элементы
|нет
|Число лямок
|2
|Допустимая нагрузка
|60 кг
|Материал
|полиэстер
Описание
Рюкзак Rapala 3-in-1 Combo Bag небольшой удобный рюкзак совмещенный ссумкой дляинструмента(обе совмещенные сумки носят какрюкзак), сделан изводонепроницаемой ткани. Соединяется двухсторонней застежкой-молнией. Вотдельном кармане чехол отдождя.
В комплект входят двекоробки plano серии 3600
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