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Пила торцовочная Энкор Корвет-2

Артикул: 93715
Пила торцовочная Энкор Корвет-2
11 080 руб. 
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+ 240 КэтКоинов
Артикул: 93715
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 847 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЭнкор
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения4600 об/мин 
Глубина пропила60 мм 
Диаметр диска255 мм 
Диаметр посадочного отверстия30 мм 
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность1650 Вт
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила135 мм 
Фиксация шпинделяда
Угол поворота45 град
Угол наклона45 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Плавный пускнет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см45
Ширина, см36
Высота, см51
Вес, кг11.5
Торцовочная пила, мощность 1650 Вт / 2.2 л. с., диаметр диска 255 мм, вес 11.5 кг


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Пила торцовочная Энкор Корвет-2 - данный товар вы можете купить по цене по цене 11080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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