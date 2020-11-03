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Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180

Артикул: 93607
  • Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - фото 1
  • Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - фото 2
  • Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - фото 3
Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - фото 1
Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - фото 2
Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - фото 3
1 990 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 93607
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКалибр
Тип товараШлифмашина вибрационная
Дополнительная рукоятканет
Крепление листазажим
Мощность180 Вт
Размер хода платформы2 мм
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Макс. частота колебания платформы10000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникнет
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см28
Ширина, см16
Высота, см10
Вес, кг1.5
Шлифмашина вибрационная, питание - от сети, мощность - 180 Вт


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Самовывоз невозможен
Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) Калибр МПШ-180 - стоимость товара 1990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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