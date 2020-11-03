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Фрезер Диолд МЭФ-1,25

Артикул: 93370
Фрезер Диолд МЭФ-1,25
5 670 руб. 
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+ 126 КэтКоинов
Артикул: 93370
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДиолд
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте8 мм
Подключение пылесосанет
Фиксация шпинделяда
Уровень шума86 дБ
Глубина фрезирования40 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин32000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин1000
В кейседа
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростинет
Регулировка скоростинет
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1250
Длина, см32
Ширина, см27
Высота, см29
Вес, кг3
универсальный, мощность - 1250 Вт, скорость - 32000 об./мин.


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Самовывоз невозможен
Фрезер Диолд МЭФ-1,25 - стоимость товара 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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