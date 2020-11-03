Газонокосилка Grinda GLM-32

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Grinda
|Тип товара
|Газонокосилка электрическая
|Высота, см
|42
|Длина, см
|65.7
|Максимальная высота скашивания
|6.5 см
|Минимальная высота скашивания
|3 см
|Мощность электрического двигателя
|1000 Вт
|Питание электрического двигателя
|от сети
|Ширина скашивания
|32 см
|Ширина, см
|33.5
|Травосборник в комплекте
|есть
|Объем травосборника, л
|30
|Вес, кг
|14.35
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|нет
|Функция мульчирования
|нет
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв