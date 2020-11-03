Секатор Fit 77094 Тип В

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fit
|Тип товара
|Секаторы
Секатор FIT 77094 с режущими кромками внахлест предназначен для работ в саду или на приусадебном участке. С помощью инструмента можно не только подравнивать и формировать кроны деревьев, но и обрезать сухие ветки и срезать цветы. Секатор изготовлен из прочной стали, имеет тефлоновое покрытие, которое предохраняет от царапин и коррозии.
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв