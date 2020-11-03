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Пила отрезная AEG SMT 355

Артикул: 92786
  • Пила отрезная AEG SMT 355 - фото 1
  • Пила отрезная AEG SMT 355 - фото 2
Пила отрезная AEG SMT 355 - фото 1
Пила отрезная AEG SMT 355 - фото 2
14 640 руб. 
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+ 305 КэтКоинов
Артикул: 92786
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 440 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAEG
Тип товараПила отрезная
Скорость вращения3800 об/мин
Глубина пропила125 мм
Диаметр диска355 мм 
Диаметр посадочного отверстия25 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность2300 Вт
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила125 мм
Фиксация шпинделяда
Угол поворота45 град
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавный пускнет
Пылесборникнет
Подключение пылесосанет
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см43
Ширина, см36
Высота, см58
Вес, кг17
Отрезная пила, мощность 2300 Вт, диаметр диска 355 мм, вес 17 кг


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Пила отрезная AEG SMT 355 - по цене 14640 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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