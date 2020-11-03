Жидкость Thetford Cassete t/Clean 1л

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|CA
|Тип товара
Очень сильное и эффективное чистящее средство с приятным свежим ароматом, специально разработанное Thetford для дополнительной (примерно 2-3 раза в год) очистки резервуара для сбора отходов от известковых отложений на его внутренних стенках и подвижных частях. Резервуар полностью очищается, что продлевает срок службы кассетных биотуалетов Thetford. Кроме того, обладает мощным дезодорирующим и освежающим эффектом, устраняет неприятные запахи в резервуаре для сбора отходов.
Дозировка: В приемный резервуар кассетного биотуалета добавьте 300 ml жидкости и минимум 5 литров воды. Использование теплой воды (max 40 град.) увеличивает эффективность очистки. Встряхните резервуар несколько раз и оставьте min на 16 часов при открытой заслонке резервуара. Опорожните резервуар в специально отведенном для этого месте и ополосните его чистой водой. Применять не чаще 2-3 раз в год. Не добавляйте жидкость Cassette Tank Cleaner во время эксплуатации биотуалета!
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв