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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145

Артикул: 92182
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - фото 1
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - фото 2
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - фото 3
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - фото 1
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - фото 2
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - фото 3
5 990 руб. 
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+ 104 КэтКоинов
Артикул: 92182
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товара

Porta Potti Qube 145 это автономный переносной туалет размером с обычный унитаз, не требующий специальной установки, подключения к канализации и водоснабжению. Чаще всего портативные биотуалеты применяются на дачах: это удобнее, красивее и проще, чем строить привычный "скворечник", тем более, что поставить такой туалет можно прямо внутри теплого дома (что особенно актуально зимой).

Особенности:

  • Ручной смыв сильфонным насосом.
  • Встроенный патрубок не нужно подсоединять при каждом опорожнении биотуалета. Все это повышает как гигиеничность, так и комфорт в обслуживании.
  • Клапан сброса давления обеспечивает плавный слив отходов без разбрызгивания.
  • Легкая в эксплуатации и надежная система соединения баков. Основана на пружинном механизме.
  • Фирменные биожидкости Aqua Kem Green и Aqua Rinse на первую заправку в комплекте поставки.
  • Компактный 12 литровый приемный бак.
  • Биотуалеты THETFORD изготовлены из легкого ударопрочного пластика, который выдерживает нагрузку до 150 кг и температуру от -40 до +60°С.


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Самовывоз невозможен
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 - купить по цене 5990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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