Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 12м

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Канат тренировочный
|Длина, см
|40
|Ширина, см
|40
|Высота, см
|10
|Вес, кг
|4
Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 (12 м) предназначен для выполнения различных упражнений, нацеленных на развитие силы, ловкости, надежности хвата. При занятиях с канатом работают все группы мышц. Подходит как для индивидуальных, так и для групповых занятий.
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