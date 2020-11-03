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Шланг для душа Milardo 180P150M19

Артикул: 88487
Шланг для душа Milardo 180P150M19
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 88487
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Коллекция Shower Hose
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Hose
БрендMilardo
Тип товараДушевые шланги
Материалпластик
Длина шланга150 см
Вес, кг0.4
Высота, см3
Длина, см150
Ширина, см3
Шланг для душа. Материал ПВХ. армированный алюминиевой лентой.


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