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Мыльница керамическая Milardo Baffin BA041MI

(1)
Артикул: 88436
Мыльница керамическая Milardo Baffin BA041MI
640 руб. 
1 280 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 88436
В наличии
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Коллекция Bafin
filter_noneТовар входит в коллекцию Bafin
БрендMilardo
Тип товараМыльницы
Установка (монтаж)подвесной
Исполнениекерамика
Вес, кг0.3
Мыльница керамическая Milardo. Материал: . Установка: .


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобный монтаж,красивый дизайн,выглядит дорого.

Недостатки:
пока не обнаружил

Самовывоз невозможен
Мыльница керамическая Milardo Baffin BA041MI - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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