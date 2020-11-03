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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Мойки для кухни Iddis Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77

Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77

Артикул: 88052
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77 - фото 1
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77 - фото 2
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77 - фото 3
Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77 - фото 1
Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77 - фото 2
Мойка для кухни нержавеющая сталь, полированная Iddis Suno SUN51P0i77 - фото 3
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 88052
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Коллекция Suno
filter_noneТовар входит в коллекцию Suno
БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Материалнержавеющая сталь
Отверстие для смесителяесть
Клапан-автоматнет
Кол-во основных чаш1
Коландер в комплектенет
Корзина для посуды в комплектенет
Установкаврезная
Формакруг
С крыломнет
Угловаянет
Цветхром
Глубина чаши180 мм
Разделочная доска в комплектенет
Страна бренда Россия
Длина, см51
Ширина, см51
Высота, см18
Раковина из нержавеющей стали Iddis Suno S D510 SUN51P0i77 полированная


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