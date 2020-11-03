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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Мойки для кухни Iddis Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, 1 1/2, чаша справа Iddis Arro ARR78SZi77

Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, 1 1/2, чаша справа Iddis Arro ARR78SZi77

Артикул: 88017
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, «шелк», 1 1/2, чаша слева Iddis Arro ARR78SZi77 - фото 1
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, «шелк», 1 1/2, чаша слева Iddis Arro ARR78SZi77 - фото 2
Мойка для кухни нержавеющая сталь, «шелк», 1 1/2, чаша слева Iddis Arro ARR78SZi77 - фото 1
Мойка для кухни нержавеющая сталь, «шелк», 1 1/2, чаша слева Iddis Arro ARR78SZi77 - фото 2
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 88017
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БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Материалнержавеющая сталь
Отверстие для смесителяесть
Кол-во основных чаш1
Расположение крыласправа
Коландер в комплектенет
Корзина для посуды в комплектенет
Кол-во дополнительных чаш1
Клапан-автоматнет
Установкаврезная
Формапрямоугольник
С крыломда
Угловаянет
Цветхром
Разделочная доска в комплектенет
Глубина чаши180 мм
Страна бренда Россия
Длина, см78
Ширина, см44
Высота, см18
Вес, кг6
Раковина из нержавеющей стали Iddis Arro S ARR78SZi77 (780*440) шелк, 1 1/2


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