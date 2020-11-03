Прибор по уходу за кожей лица Gezatone m365 гальваника и микротоки

Аппарат, с гальванической и микротоковой функциями, позволяет осуществлять в домашних условиях высококлассный косметический уход за кожей лица для быстрого избавления от морщин и возрастных изменений. Gezatone Ionic-Ultratonic - это персональный косметологический аппарат по уходу за кожей, созданный по последним научным разработкам в области косметологии. С этим аппаратом Вы получаете косметический салон у Вас дома! Теперь Вы можете сами проводить процедуры для восстановления тонуса и упругости кожи, разгладить морщинки, моделировать овал лица, восстановить и нормализовать процессы обмена веществ, восстановить цвет и оздоровить кожу лица. Аппарат позволяет с максимальной эффективностью использовать специально разработанные для применения с ним косметические средства, доставляя действующие вещества именно в те участки кожи, которые в них более всего нуждаются. Благодаря аппарату Gezatone Ionic-Ultratonic Ваша кожа засияет молодостью и красотой и заставит окружающих теряться в догадках, сколько же времени вы потратили на изысканные косметические процедуры! В компактном корпусе аппарата объединены самые популярные методы токовых процедур, активно используемых в современной аппаратной косметологии. Этот уникальный аппарат интегрирует два принципиально разных типа токов: постоянный (гальванический) ток, улучшающий состояние и функции кожи, и импульсный ток - для тонизации и лифтинга лицевых мышц, так называемые "микротоки". Gezatone Ionic-Ultratonic- эффективен для: Быстрого разглаживания мимические морщины на лбу, переносите, в уголках глаз, вокруг рта и на щеках Тонизации мимических мышц лица, а также тонизации мышц шеи Избавления от обвисшего подбородка Улучшения питания кожи лица и шеи и, как следствия, улучшения внешнего вида кожи и ее цвета Снятия спазма мимических мышц Многократного усиления действия косметических средств для кожи лица и шеи Противопоказания: использование электрокардиостимулятора, период беременности онкологические заболевания наличие нарушений чувствительности кожи (болевой и температурной) в области применения аппарата нарушение целостности кожных покровов, травмы и дерматологические заболевания (экзема, дерматит) острые воспалительные процессы, гнойнички