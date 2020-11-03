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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)

Артикул: 81836
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500)
18 890 руб. 
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+ 285 КэтКоинов
Артикул: 81836
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 149 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент60 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1.5 мм
Макс. диаметр патрона13 мм
Макс. диаметр сверления дерева38 мм
Макс. диаметр сверления металла13 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Комплектациябыстрозажимной сверлильный патрон, 2 аккумуляторных блока Li-Power Extreme (18 В/4,0 А*ч), зарядное устройство ASC 30-36 V AIR COOLED, пластмассовый кофр
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1.8
Имеет большой эффективный крутящий момент. Хорошо сделанная подсветка рабочей зоны — свет падает прямо на то место, куда Вы завинчиваете шуруп либо где сверлите отверстие.


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Самовывоз невозможен
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LT, кейс (602102500) – стоимость товара 18890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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