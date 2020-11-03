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Канализационная установка SFA SANIPRO

Артикул: 81402
Канализационная установка SFA SANIPRO
27 030 руб. 
28 500 руб. 
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+ 142 КэтКоинов
Артикул: 81402
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 505 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSFA
Тип товараКанализационная установка
Потребляемая мощность400 Вт
Максимальный напор5 м
Пропускная способность5.7 куб. м/час
Уровень шума45-55 dB
Длина, см41.3
Ширина, см18
Высота, см26.3
Вес, кг5.8
Профессиональный канализационный насос-измельчитель SFA Sanipro новая бесшумная система принудительной канализации для установки в ванной комнате с возможностью подключения к унитазу и умывальнику с горизонтальным выходом. Для более легкого и удобного монтажа насоса вход чистой воды и выход использованной размещены на том же месте, что и в аналогичных насосах предыдущего поколения.


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Канализационная установка SFA SANIPRO - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 27030 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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