Канализационная установка SFA SANIBEST PRO

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SFA
|Тип товара
|Канализационная установка
|Потребляемая мощность
|1100 Вт
|Максимальный напор
|7 м
|Пропускная способность
|8.7 куб. м/час
|Уровень шума
|47-57 dB
|Длина, см
|50.7
|Ширина, см
|15.4
|Высота, см
|26.75
|Вес, кг
|10
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