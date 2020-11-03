Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Макивара
|Материал
|искусственная кожа
|Цвет
|черный
Макивара Спортивные Мастерские 00011482 большая используется для тренировок в боксе, каратэ, кикбоксинге, тхэквандо. Служит для отработки ударов ногами и руками. Позволяет выполнять упражнения в паре.
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