Лапа Боксерская Спортивные Мастерские 00005063, Череп

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Лапа боксерская
Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005063 имеет форму черепа, позволяет отрабатывать удары с перемещением и улучшать координацию движений спортсмена. Надежно удерживается на руке, выполнена из качественной искусственной кожи.
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